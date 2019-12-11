Son dakika: PSG Galatasaray kadrosunu açıkladı! - Son Dakika
Son Dakika Spor Son dakika: PSG Galatasaray kadrosunu açıkladı! - Son Dakika Spor

Son dakika: PSG Galatasaray kadrosunu açıkladı!

6 saat önce

Neymar, Mbappe ve Cavani gibi önemli hücum silahları kadroya alınırken, Angel Di Maria, Thomas Meunier ve Idrissa Gueye ve Presnel Kimpembe gibi gibi as takıma yakın isimler sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadılar.

Son dakika: PSG Galatasaray kadrosunu açıkladı!, System.String[]

Neymar, Mbappe ve Cavani gibi önemli hücum silahları kadroya alınırken, Angel Di Maria, Thomas Meunier ve Idrissa Gueye ve Presnel Kimpembe gibi gibi as takıma yakın isimler sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadılar.


PSG Galatasaray karşısına şu kadro ile çıkacak:


BERNAT Juan


CAVANI Edinson


CHOUPO-MOTING Eric-Maxim


DIALLO Abdou


DRAXLER Julian


ICARDI Mauro


INNOCENT Garissone


KEHRER Thilo


KOUASSI Tanguy


KURZAWA Layvin


MARQUINHOS


MBAPPE Kylian


NAVAS Keylor


NEYMAR JR


PAREDES Leandro


RICO Sergio


SARABIA Pablo


THIAGO SILVA


VERRATTI Marco


Eksikler


AOUCHICHE Adil BAKKER Mitchel


BULKA Marcin


DAGBA Colin DI MARIA Angel GUEYE Idrissa HERRERA Ander KIMPEMBE Presnel MBE SOH Loïc


MEUNIER Thomas


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Angel Di Maria, Kylian Mbappe, Galatasaray, Neymar, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:30 
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