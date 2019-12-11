Son dakika: PSG Galatasaray kadrosunu açıkladı!

Neymar, Mbappe ve Cavani gibi önemli hücum silahları kadroya alınırken, Angel Di Maria, Thomas Meunier ve Idrissa Gueye ve Presnel Kimpembe gibi gibi as takıma yakın isimler sakatlıkları gerekçesiyle kadroya alınmadılar.



PSG Galatasaray karşısına şu kadro ile çıkacak:



BERNAT Juan



CAVANI Edinson



CHOUPO-MOTING Eric-Maxim



DIALLO Abdou



DRAXLER Julian



ICARDI Mauro



INNOCENT Garissone



KEHRER Thilo



KOUASSI Tanguy



KURZAWA Layvin



MARQUINHOS



MBAPPE Kylian



NAVAS Keylor



NEYMAR JR



PAREDES Leandro



RICO Sergio



SARABIA Pablo



THIAGO SILVA



VERRATTI Marco



Eksikler



AOUCHICHE Adil BAKKER Mitchel



BULKA Marcin



DAGBA Colin DI MARIA Angel GUEYE Idrissa HERRERA Ander KIMPEMBE Presnel MBE SOH Loïc



MEUNIER Thomas



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Content Video - MevzuBahis | 11-12 Aralık 2019 İddaa tahminleri



