Son Dakika: Paris Saint Germain, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Alman ekibi Leipzig ile karşı karşıya gelen Fransız takımı Paris Saint Germain, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Di Maria, Marquinhos ve Juan Bernat'ın golleriyle PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline kaldı.
Paris'in Arjantili yıldızı Di Maria, performansıyla dikkat çekti. Di Maria, 1 gol 2 asistlik katkısıyla geceye damga vurdu.
PSG; Reims, Saint Etienne, Marsilya ve Monaco'nun ardından Şampiyonlar Liginde final oynamaya hak kazanan 5. Fransız takımı oldu. Şampiyonlar Ligi'nde en son Monaco, 2003-04 sezonunda final oynamıştı. PSG 16 yıl sonra adeta kupanın bir ucundan tutan ilk Fransız ekibi oldu.
PSG'nin finaldeki rakibi Bayern Münih - Lyon eşleşmesinin galibi olacak.