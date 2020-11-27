Son dakika! Psikologdan çocukları kaygı bozukluğu yaşayan ailelere tavsiye - Son Dakika

PSİGOLOG Berk Karaoğlu, pandem nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenlerin kaygı bozukluğu yaşayabileceğini belirterek, "Profesyonel destek alınması gerekiyor. Çocuklarla, öğrencilerle konuşulmalı, motivasyonları sağlanmalı" dedi. Karaoğlu, çocukların sabah okula gidiyor gibi online derse hazırlanmasını da önerdi.

Eğitime ara verilmesinin ardından uzaktan eğitim sistemiyle birlikte öğrenciler, öğretmenler ve ebeveynler zor bir döneme girdi. İzmir' de ise depremle birlikte kopukluk yaşandı ve derslere katılım sağlanamadı. Bu sürece uyum sağlamanın önemine değinen uzmanlar, kaygı ile baş edemeyen kişilerin psikolojik destek alması gerektiğine değindi. Pandemi sürecinin yanı sıra yaşanan İzmir depremiyle de birlikte travmatik görüntülerin ortaya çıktığını ifade eden Psikolog Berk Karaoğlu, "Yaşananlar nedeniyle çocuklarda kaygı problemleri, çökkünlükler, duygu durum problemleri olabilir. Bu noktada dikkat edilmeli ancak baş edemediğimiz durumlarda da ilgili ruh sağlığı uzmanından destek alınması gerekiyor. Çünkü bu dönemlerde oluşabilecek sıkıntılar yetişkin döneminde psikopatolojik durumlara yol açabilir" dedi.

Uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimden çok daha farklı olduğunu dile getiren Psikolog Berk Karaoğlu, evde sınıf ortamı yaratılması gerektiğini belirtip, "Yüz yüze eğitimde bizi eğitime bağlayan birçok unsur var. Teneffüste beraber vakit geçirmek ve derslik havasını koklamak gibi unsurlar şu an için mümkün değil. Pandemi sürecindeyiz, deprem yaşadık. Birçok travmatik noktalardan geçtik. Bu nedenle öğrencilerin, çocuklarımızın hatta ebeveynlerin ve öğretmenlerin kaygı duyması çok normal. Online sisteme adapte olmak için okula gidiyormuş gibi bir sistem kurmak lazım. Çok fazla uyarıcının olmadığı, dik bir şekilde bir masaya oturduğunuz bir ortam hazırlamak gerekiyor. Hatta çoğu zaman anneler, babalar çocukları ders çalışırken onlara yiyecek getirirler. Bu bile uyarımı bozar, derse yönelik motivasyonu dikkati bozabilir. Bu konuya çok dikkat edilmeli. Ev ortamında uyarıcılardan oldukça uzak kalınmalı. Eskiden tabletler, bilgisayarlar bir oyun ve eğlence aracıydı. Şimdi ders aracı oldu. O açıdan buna geçiş yapmak zor olabilir. Ebeveynler çocuklarını denetlemeli. Duvar dibinde bir masa ve beyaz bir oda online ders için uygun ortamı oluşturabilir. Oyun ile ilgili olan şeylerden uzak bir ortam, uzaktan eğitim için çok daha anlamlı" dedi.'ÇOCUKLARINIZLA İLETİŞİM KURUN'

Öğrencilerin motivasyonunu yükseltmek için hem aile içinde iyi bir iletişim kurulması gerektiğini hem de öğretmenlerin öğrencileri ile paylaşımlarda bulunması gerektiğini dile getiren Karaoğlu, "Ebeveynler ve öğretmenler de bu dönemde kaygılı olabilir. Bu değişkenlere ve stres kaynaklarına onlar da tam olarak hazır olmayabilirler. Öncelikle kendi kaygılarından arınmaları gerekiyor. Bu durumu öğrencilerle ve çocuklarıyla konuşmaları gerekiyor. Özellikle çocuklara herkes için zor bir süreç olduğunu, değişkenlik getirdiğini ancak bu süreçte de yapılabileceklerin olduğunu vurgulamak gerekiyor. Çocuklara, öğrencilere ne yapılmaması gerektiğinden ziyade neler yapılabilir konusunda bilgi verilmeli. Online derse girecek öğrenci sabah okula gidiyor gibi hazırlanabilir. Öğrenciler arkadaşlarından uzak kaldı. Ebeveynler ve öğretmenler tarafından öğrencilere yine buluşulacağı anlatılmalı" diye konuştu.