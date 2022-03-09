Son Dakika | Putin, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü - Son Dakika
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Son Dakika | Putin, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

09.03.2022 19:32
Son Dakika | Putin, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Son dakika gündem haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Putin ve Scholz'un, yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakereleri dahil Rusya-Ukrayna savaşını ele aldığı bildirildi.

Açıklamada Ukrayna'daki durumun insani yönlerine dikkat çekilen görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Scholz'a "sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi için insani koridorlar düzenlemeye yönelik önlemler ve milliyetçi oluşumların, sivillerin güvenli tahliyesini önleme girişimleri" hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Görüşmede temasların çeşitli düzeylerde devam etmesi kararlaştırıldı.

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Rusya Devlet Başkanı, Vladimir Putin, Almanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Putin, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü - Son Dakika


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