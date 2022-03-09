Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Putin ve Scholz'un, yaptıkları telefon görüşmesinde Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes müzakereleri dahil Rusya-Ukrayna savaşını ele aldığı bildirildi.

Açıklamada Ukrayna'daki durumun insani yönlerine dikkat çekilen görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Scholz'a "sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi için insani koridorlar düzenlemeye yönelik önlemler ve milliyetçi oluşumların, sivillerin güvenli tahliyesini önleme girişimleri" hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Görüşmede temasların çeşitli düzeylerde devam etmesi kararlaştırıldı.