Son Dakika | Putin'den ikinci koronavirüs aşısı açıklaması
Son dakika haberlerine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede geliştirilen ikinci koronavirüs (Covid-19) aşısının yakında tescil edileceğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede geliştirilen ikinci koronavirüs (Covid-19) aşısının yakında tescil edileceğini duyurdu.
TASS haber ajansının haberine göre, Federasyon Konseyi üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşan Putin, ikinci koronavirüs aşısının kaydının yakında yapılacağını söyledi. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) daha önce yapılan açıklamada, Rusya devletine bağlı 'Vektor' adlı bilimsel araştırma merkezi tarafından geliştirilen aşının kaydının 15 Ekim'e kadar tamamlanacağı belirtilmişti. Aşının klinik denemelerin birinci aşamasındaki tüm gönüllülerin antikor geliştirdiği açıklandı.
Putin, Rusya'da geliştirilen 'Sputnik V' adlı ilk koronavirüs aşısının tescil edildiğini 11 Ağustos'ta duyurmuştu.
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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:38 - Kaynak: DHA
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