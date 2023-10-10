Rusya lideri Putin: Filistin devletinin kurulması bir gereklilik

Dünya, Hamas'ın operasyonuyla başlayıp İsrail'in savaş ilanına kadar giden kanlı süreci endişeyle izlerken, bir yorum da Rusya Devlet Başkanı Putin'den geldi. Suçu ABD'ye atan Putin, "Olanlar ABD'nin Ortadoğu politikasının başarısızlık örneği" dedi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna İsrail'in sert karşılık vermesiyle bölge kanlı çatışmalara sahne olmaya devam ederken; ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın liderleri ortak bir bildiri yayınlayarak Filistinli grup Hamas'ın İsrail'e saldırısını kınadı ve Tel Aviv'e desteklerini dile getirdi. Ülkeler bir bir taraflarını seçerken, Rusya lideri Putin de süreçle ilgili ilk yorumunu yaptı.

"ABD, ORTADOĞU'DAKİ DÜZENLEMELERİ TEKELİNE ALMAYA ÇALIŞTI"

Putin, "İsrail-Filistin çatışması, ABD'nin Ortadoğu politikasının başarısızlığının canlı örneği. ABD, Ortadoğu'daki düzenlemeleri tekeline almaya çalıştı" dedi. Putin ayrıca Filistin devletinin kurulmasının bir gereklilik olduğunu söyledi.

5 ÜLKE, İSRAİL'E DESTEĞİNİ İLAN ETTİ

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya liderleri ise ortak bir bildiri yayınlayarak Filistinli grup Hamas'ın İsrail'e başlattığı operasyonu kınadı ve Tel Aviv'e desteklerini dile getirdi. 5 ülkenin yayınladığı ortak bildiride "Bugün, İsrail Devleti'ne kararlı ve birleşik desteğimizi ifade ediyoruz ve Hamas'ı ve onun korkunç terör eylemlerini kesin bir şekilde kınadığımızı ifade ediyoruz. Hamas'ın terör eylemlerinin hiçbir gerekçesi, hiçbir meşruiyeti olmadığını ve evrensel olarak kınanması gerektiğini açıkça belirtiyoruz. Terörizmin hiçbir zaman haklı bir gerekçesi olamaz. Son günlerde dünya, Hamaslı teröristlerin aileleri evlerinde katletmesini dehşet içinde izledi" ifadeleri yer aldı.

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTA ULAŞTI

Öte yandan Gazze Sağlık Bakanlığı hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 143'ü çocuk ve 105'i kadın olmak üzere 704'e yükseldiğini söyledi. Yaralı sayısının 4 bine yükseldiği belirtildi. İsrail Sağlık Bakanlığı'na göre ise çatışmalarda en az 1000 İsrailli öldürüldü ve 2.600'den fazla kişi de yaralandı.