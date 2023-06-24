Rusya lideri Vladimir Putin, sıkıyönetim ihlali nedeniyle 30 gün tutukluluğa izin veren bir yasa imzaladı - Son Dakika
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Rusya lideri Vladimir Putin, sıkıyönetim ihlali nedeniyle 30 gün tutukluluğa izin veren bir yasa imzaladı

24.06.2023 17:14

Paralı ordu Wagner'in isyan çıkarmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sıkıyönetim ihlali nedeniyle 30 gün tutukluluğa izin veren bir yasa imzaladı.

Rus paralı askerlerinden oluşan Wagner grubunun dün akşam başlattığı isyan, dünyada büyük yankı uyandırdı. Putin isyancılara "vatan haini" derken, Wagner güçleri ise Moskova'ya doğru ilerlemeye çalışıyor. Zaman zaman sıcak çatışmalar da yaşanırken, Rus lider Putin sıkıyönetim ihlali nedeniyle 30 gün tutukluluğa izin veren bir yasaya imzasını attı.

30 GÜN TUTUKLAMA

Buna göre, yasayı ihlal eden vatandaşlara 500 ila bin ruble para cezası ya da 30 güne kadar tutuklama; yasayı ihlal eden görevli kişilere ise bin ila 2 bin ruble para cezası ya da 30 güne kadar tutuklama öngörülüyor. İhlalin bir araç kullanılarak işlenmesi halinde, araca yetkililer tarafından el konulması öngörülüyor.

Belgenin eklerinde belirtildiği üzere federal yürütme organları ve bölgelerdeki şubeleri, bölgelerdeki yürütme organları ve sıkıyönetimi sağlayan askeri komuta ve kontrol organlarının yetkilileri, sıkıyönetimi ihlal edenleri tutuklama hakkına sahip olacak.

"VATAN HAİNLERİ BEDEL ÖDEYECEK"

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin'in Rus ordusunun cephe gerisinde bulunan Wagner güçlerini vurduğunu iddia etmesiyle dün akşam Rusya'da ortalık karıştı. Rusya Savunma Bakanlığı, Prigojin'in iddialarını yalanladı, hakkında da soruşturma başlattı. Putin ise kameralar karşısına geçip isyancılar için "Bedelini ödeyecekler, vatan hainleri" dedi. Prigojin ise Moskova'ya doğru ilerleyeceklerini belirtip "Teslim olmaya niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

KONVOYU BOMBALADILAR

İsyanın merkezi Rostov'daki bazı noktalarda kontrol sağlayan Wagner savaşçıları, başkent Moskova'ya giden Voronej ve Lipetsk yönünde ilerlemeye çalışıyor. Başkente ulaşma hedefiyle yola çıkan Wagner savaşçıları, Rostov-Moskova bağlantı yolu olan M-4 karayolunda ilerlerken Rusya Hava Kuvvetleri'nin hedefi oldu. Rus medyasında ve sosyal medyada yayınlanan görüntülerde M-4 karayolunda ilerleyen Wagner savaşçılarına ait bir zırhlı araç konvoyunun hava saldırısına uğradığı görüldü. Yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinden sonra Wagner ve Rusya Savunma Bakanlığı taraflarından herhangi bir açıklama yapılmadı.

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