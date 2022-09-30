Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak - Son Dakika
Üye Girişi

Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak

30.09.2022 15:35

Rusya lideri Putin Ukrayna'daki Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin referandumla birlikte kendi topraklarına katıldığını açıkladı. Putin, dünyaya meydan okuduğu açıklamasında, "4 bölgenin güvenliğini her türlü imkanla koruyacağız. Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri ile Rus ordusunun ele geçirdiği Herson ve Zaporijya bölgelerinde Rusya'ya bağlanmak için 23-27 Eylül'de referandum düzenlenmişti. Bölgelerdeki sözde seçim komisyonlarının kesin olmayan verilerine göre, referandumlardan "Rusya'ya bağlanma" kararı çıkmıştı.

"ONLARI HER TÜRLÜ İMKANLA KORUYACAĞIZ"

Karar başta ABD ve Avrupa olmak üzere dünyadaki birçok ülkenin tepkisini çekerken Putin, söz konusu kararnameleri imzaladı. Bugün kameralar karşısına geçen Rus lider; Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk'ın resmen ilhakını açıkladı. Dünyaya meydan okuyan Putin, "Bu bölgeler kararını verdi ve bu sonuçlar kabul edilecektir. Dört yeni bölge kararını verdi çünkü bu milyonların çok açık bir tercihidir. Tabii ki çok haklı bir şekilde bu onların hakkı. Bu BM'nin 1. maddesinde yazar, kendi kaderini tayin etme hakkı. 4 bölgenin güvenliğini her türlü imkanla koruyacağız. Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak. Alınan kararı tartışmayacağız. Oradaki insanlar artık bizim vatandaşımız oldular." dedi.

KIEV'E ÇAĞRI YAPTI: MÜZAKERE MASASINA DÖNELİM

Putin, Kiev yönetimine de seslenerek, "Derhal ateşkes ilan edin. Müzakere masasına dönelim. Bunu defalarca dile getirdik. Bu bölgelerin Rusya'ya katılma tercihi tartışma konusu yapılamaz. Bugün Kiev yönetimi halkın iradesine saygıyla yaklaşmalı. Biz bu toprakları koruyacağız. Yıkılan şehirleri yeniden kuracağız. Güvenli bir hayat sunmak için elimizden geleni yapacağız. Ukrayna'daki yönetimin ve batının bize karşı çok sert duruşu var." ifadelerini kullandı.

"HAKİKİ VATANLARINA DÖNMEK İSTEDİLER"

Putin, açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu insanlar ortak gelecek için oy verdiler, o bölgelerde yaşayan herkes 91'de ayrılan insanlar, yeniden milli birliğimiz için tercih kullandılar. Devrimden sonra bizi bölen sınırlar vardı, 91'deki referanduma rağmen bizim büyük ülkemizi parçaladılar ve bunu sanki bir gerçek gibi sundular insanlara. Bunun artık bir önemi yok Sovyetler Birliği artık yok ve bugünkü Rusya'nın buna ihtiyacı yok. Milyonların tercihinden daha önemli bir karar yok. Tekrar hakiki, tarihsel anavatanlarına dönmek istediler.

"RUSYA'YI YOK ETMEK İSTİYORLAR"

Batı bizi bir koloni, ruhsuz kölelerden oluşan bir kalabalık olarak görmek istiyor. Bizim geleceğimiz, gelişimimiz onlar için tehdittir. Rusya'yı yok etmek istiyorlar ama Rusya bize lazım. Hatırlatmak isterim ki, her ülke başrol oynamak istiyor ama Rusya her zaman Rusya kalacak. Batı cezalandırılmayacağını düşünüyor fakat her şey yerini bulacak. Söyledikleri her şey yalan çıkıyor. Batı kendisine uygun bir adaleti savunuyor. Batı bugün bütün sınırlara tehdittir. Bu sınırların nerede olacağına onlar karar veriyor. Bu hakkı onlara kim verdi. Buradaki duruma insanlar karar verdi. Batı, Uluslararası Hukuk nedir unutmaya başladı.Yalan yaymaya devam ediyorlar. Biz bu siyasi Nazilere karşı duracağız. Bu bütün dünyaya kötülüğün örneğidir. Kendilerinin sorumsuzluğunu başkalarına atıyorlar. Onların istediğini herkesin yapması gerektiğini savunuyorlar. Rusya'nın bütün zenginliklerini çalmak için Batı elinden geleni yaptı. Biz her şeyi hatırlıyoruz.

ABD bir şeyi beğenmiyorsa her zaman yaptırım uygular. Görmek istediğini hakikat gibi gösterir. Gerçekten düşünen ülkeler Rusya'yla anlaşır. Rusya'yı korkutmaya çalışmaz. Bu kadar özgüven onları yıkıma götürür. Batıya gerçek haber ulaşamıyor. Yalan haberle insanları doyuruyorlar. Sosyal medya bazen gerçek haberleri yansıtıyor. Sadece yalan haber almamalı insanlar. Avrupalı siyasetçiler 'Daha az gaz kullanın' gibi öneriler sunuyorlar. Bunun yerine bize terörist demesinler ve belanın kaynağı gibi göstermesinler."

YORUMLAR
500
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tüm dünyaya gözdağı: Referandumla alınan bölgelere yapılacak saldırılar, Rusya'ya yapılmış sayılacak Kremlin Sözcüsü Peskov'dan tüm dünyaya gözdağı: Referandumla alınan bölgelere yapılacak saldırılar, Rusya'ya yapılmış sayılacak Rusya'dan kan donduran görüntü! Ukrayna'da savaşmak istemeyen genç, balyozla kolunu kırdırttı Rusya'dan kan donduran görüntü! Ukrayna'da savaşmak istemeyen genç, balyozla kolunu kırdırttı

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak - Son Dakika


Son Dakika
15:52 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan kader mahkumlarına umut veren paylaşım: Af konusunda iktidar ile konuşmaya hazırız
15:43 Manavgat'ta babasını çekiçle katleden Rusyalı gencin, annesine saldırdığı anlar ortaya çıktı
15:35 Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak
15:30 Haluk Levent, kanser sebebiyle sesini kaybeden Tüdanya'nın son halini paylaşarak destek istedi
15:23 Türkiye Kupası zaferi sonrası büyük eğlence! Tivorlu İsmail'in şarkısı eşliğinde dans ettiler
15:15 İBB'den yeni karar! Artık resmi tatillerde ücretsiz ulaşım hakkından sadece belli kartlar faydalanacak
15:06 Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın: Referandumlar sonrası bazı bölgelerde çatışmalar durabilir, nükleer savaş ise tüm Dünya'da felakete yol açar
14:55 Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir kadro dışı kaldı! Adana Demirspor maçında forma giymeyecekler
14:40 Erkek arkadaşı tarafından dövülerek hastanelik edilen Rahime, 4 gündür yoğun bakımda mücadele veriyor
14:41 Şarkıcı Britney Spears'ın, kameraya bakarken kendini boğmaya çalıştı! O anlar gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 16:06:37. #1.13#
SON DAKİKA: Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement