Son Dakika: Putin, Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında bulundu: Zelenski yönetimini devirin - Son Dakika
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Son Dakika: Putin, Ukrayna ordusuna darbe yapma çağrısında bulundu: Zelenski yönetimini devirin

25.02.2022 18:00

Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin, işgalin son bulması için Ukrayna ordusuna darbe çağrısında bulundu. Zelenski yönetiminin devrilmesini isteyen Putin, bu gelişmenin işgali bitireceğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Güvenlik Konseyi'nde Rusya- Ukrayna arasında yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi. Rus askerinin ne kadar etkili olduğunu belirten Putin, Ukrayna'nın sivilleri kalkan olarak kullandığını öne sürdü. Ukrayna ordusuna da darbe çağrısı yapan Putin, "Kiev yönetimini indirin" dedi.

Putin'in açıklamaları şöyle:

Askerlerimiz profesyonel şekilde görevlerini yapıyorlar. Kahramanlarımız halkımız ve anavatanımızın güvenliğini sağlamaktadır. Şehirlerin merkez kısımlarına Kiev de dahil olmak üzere mevcudiyet sağladığını görüyoruz.

"NEO-NAZİLER PROVE EDİYOR"

Şu anda milliyetçilerle savaşıyoruz. Bunun dışında bize gelen bilgilere göre, neo-naziler de çok aktif patlamalar yapıyorlar şehir merkezlerinde. Planları, Rus askerlerinin sivillere ateş açmasını sağlamak ve olay çıkarmak. Provoke ediyorlar. Sivilleri vurduğumuzu söylemek için bunu yapıyorlar. Yabancı danışmanlardan, ABD'li danışmanlardan herhalde bilgi alıyorlar.

"O PİSLİKLERLE ANLAŞAMAYACAĞIZ"

Ukrayna askerlerine sesleniyorum. Bu milliyetçilerin sizleri kullanmasına izin vermeyin. Bu neo-nazilerle konuşmak yerine sizlerle konuşmak daha iyidir. Sizlerle bence iyi anlaşırız ama bu uyuşturucu bağımlısı insanlar ve neo-nazilerle, sizleri çevreleyen o pisliklerle tabi ki anlaşamayacağız.

UKRAYNA ORDUSUNA DARBE ÇAĞRISI

Bir kez daha Ukrayna Ordusu'na sesleniyorum.Sizleri insan kalkanı olarak kullanmalarına izin vermeyin.Ukrayna ordusu iktidarı indirirse, uzlaşmak kolay olur"

Ayrıntılar geliyor...

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