Son dakika! PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Ankara Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı.

Ankara Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, PYD/ YPG terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 şüpheliyi yakaladı. Ankara Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, PYD/YPG silahlı terör örgütünde faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik ise çalışmalar devam ediyor. -İHA-

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