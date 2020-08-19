Son dakika... Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin takipsizlik kararına itiraz reddedildi - Son Dakika

GİRESUN Sulh Ceza Hakimliği, Rabia Naz Vatan'ın annesi ve babasının takipsizlik kararına yaptığı itirazı, verilen kararı 'usul ve yasaya' uygun bularak reddetti.

Giresun'da 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin 6 kişi hakkında verilen takipsizlik kararına annesi Atike Vatan ve babası Şaban Vatan tarafından yapılan itiraz karara bağlandı.