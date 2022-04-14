Rafet El Roman'a 20 bin Euro ceza ödeme kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Rafet El Roman'a 20 bin Euro ceza ödeme kararı

14.04.2022 17:20
Rafet El Roman'a 20 bin Euro ceza ödeme kararı

Müzisyen Kerim Neşe Büyükarslan'ın, 2 eserini rızası olmadan yayınlayarak haklarını ihlal ettiği iddiasıyla Rafet El Roman'a açtığı davada mahkeme, Rafet El Roman'ın 20 bin Euro cezai şart bedeli ödemesine hükmetti.

Müzisyen Kerim Neşe Büyükarslan'ın, 2 eserini rızası olmadan yayınlayarak haklarını ihlal ettiği iddiasıyla Rafet El Roman'a açtığı davada mahkeme, Rafet El Roman'ın 20 bin Euro cezai şart bedeli ödemesine hükmetti.

Söz yazarı ve müzisyen Kerim Neşe Büyükarslan'ın, 'Lügat' ve 'Yadigar' isimli eserlerini rızası olmadan yayınladığı ve haklarını ihlal ettiği iddiasıyla şarkıcı Rafet El Roman'a açtığı dava karara bağlandı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmada, davacı Kerim Neşe Büyükarslan ile davalı Rafet El Roman'ın avukatları hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan Kerim Neşe Büyükarslan'ın avukatı davanın kabul edilmesini talep ederken, davalı Rafet El Roman'ın avukatı ise davanın reddini istedi.

20 bin Euro cezai şart bedeli ödeyecek

Mahkeme, Kerim Neşe Büyükarslan'ın açtığı davanın kısmen kabul edilmesine ve Rafet El Roman ile Rer yapım şirketinin 20 bin Euro cezai şart bedeli ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, davacı Büyükarslan'ın maddi ve manevi tazminat taleplerinin ise reddedilmesine karar verdi.

(Sema Demir/İHA)

Rafet El Roman'a 20 bin Euro ceza ödeme kararı

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık' Cumhurbaşkanı Erdoğan: '2B arazilerinin satışıyla ilgili başvuru ve ödeme süresini 31 Aralık'a kadar uzatma kararı aldık' Mahkemeden emsal karar! Rüzgar enerjisi şirketi 150 kartalı öldürdüğü için 8 milyon dolar ödeme yapacak Mahkemeden emsal karar! Rüzgar enerjisi şirketi 150 kartalı öldürdüğü için 8 milyon dolar ödeme yapacak

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rafet El Roman'a 20 bin Euro ceza ödeme kararı - Son Dakika


Son Dakika
17:17 İstanbul'da öğrenci kartları, ulaşıma gelen yüzde 40'lık zamdan muaf tutulacak
17:16 Teknik direktör Ersun Yanal: Avrupa'da bizden başka AVM sayısı, futbol sahasından fazla olan ülke var mıdır, merak ediyorum
17:08 Nüfus müdürlüğü ekranındaki yabancı isimler gündem olmuştu! Kurum isimleri artık sansürlü veriyor
17:00 Domatesin maliyetini sıralayan çiftçi: Artık lüks oldu, parası olmayan yemeyecek
16:57 Asırlık Genelevi'nin altından Osmanlı hamamı ve sinagog çıktı
16:49 Barışma teklifini kabul etmeyince önce İrem'i sonra kendisini vurdu!
16:25 Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz ziyareti sonrası ilk açıklama: Üç parti olarak devam ediyoruz
16:19 İlayda Şeker'den "İsmail Balaban'la evleneli kaç yıl oldu?" sorusuna şaşırtan cevap: 1 senedir evliyiz
16:06 Maskeli hayatlarımızın sonu mu geliyor? Bakan Koca "Demiştim" diyerek, en kötü günlerin geride kaldığını açıkladı
16:00 TikTok'ta paylaşılan video tepki çekti! Pakistanlı bir kişi, alışveriş yaptığı marketteki kasiyere bozuk paraları tek tek attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 17:33:37. #1.13#
SON DAKİKA: Rafet El Roman'a 20 bin Euro ceza ödeme kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement