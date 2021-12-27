Üye Girişi
Son dakika! Rai Tayfunu'nda can kaybı 389'a yükseldi - Son Dakika

Son dakika! Rai Tayfunu'nda can kaybı 389'a yükseldi

27.12.2021 12:12
Son dakika! Rai Tayfunu'nda can kaybı 389'a yükseldi

Bir son dakika haberine göre Filipinleri vuran Rai Tayfunu'nda can kaybı sayısının 389'a yükseldiği açıklandı.

Filipinleri vuran Rai Tayfunu'nda can kaybı sayısının 389'a yükseldiği açıklandı.

Geçtiğimiz haftalarda Filipinler'i vuran ve büyük yıkıma yol açan Rai Tayfunu'nda bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi (NDRRMC) tarafından yapılan açıklamada, can kaybı sayısının 389'a yükseldiği, kaybolan 64 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü ve yaralanan bin 146 kişinin de tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

MİLYONLARCA KİŞİ ETKİLENDİ

Rai Tayfunu, ülkenin orta ve güneyindeki 11 bölgede ve Luzon Adası'nın bazı bölümlerinde yaşayan 4.2 milyondan daha fazla kişiyi etkiledi. Tayfundan etkilenen 570 bin kişiden 315 bininin, kurulan bin 179 geçici tahliye merkezinde barındığı öğrenildi. Tayfunun, tarıma ve alt yapıya verdiği zararın 22 milyar pesoya (yaklaşık 440 milyon dolar) ulaştığı ve 500 binden fazla evin de yıkıldığı belirtildi. Filipinler Sağlık Müsteşarı Maria Rosario Vergeire katıldığı çevrimiçi toplantıda, tayfundan etkilenen bölgelerdeki hastaneler de dahil olmak üzere 141 sağlık tesisinin ve 62 Covid-19 test laboratuvarının zarar gördüğünü söyledi. Yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle binlerce doz Covid-19 aşısının bozulduğunu da belirten Vergeire, halka Covid-19 salgınından kaçınmalarını ve semptom gösteren kişilerin özellikle de yaşlıların ayrı odalarda tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.

GIDA VE SU KAYNAKLI HASTALIKLAR ARTIYOR

Filipinler Sağlık Bakanlığı'ndan (DOH) yapılan açıklamada ise, tayfundan etkilenen bölgelerde gıda ve su kaynaklı birçok hastalığın ortaya çıktığı ve hastaların hastaneye sevk edildiği bildirildi. Hükümet, tayfun nedeniyle hasar gören yolların, telekomünikasyon ağlarının ve evlerin onarımına devam edildiğini belirtirken, içme suyu da dahil olmak üzere tayfundan etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya devam ediyor. Çin hükümeti, Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinlere gıda paketi, pirinç ve maddi yardım teklifinde bulundu. Rai tayfunu, bu yıl ülkeyi vuran 15. ve en güçlü tayfun olarak ifade ediliyor.

(İHA)

Son dakika! Rai Tayfunu'nda can kaybı 389'a yükseldi
Son dakika! Rai Tayfunu'nda can kaybı 389'a yükseldi

YORUMLAR
500

Koronavirüs, Filipinler, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Rai Tayfunu'nda can kaybı 389'a yükseldi - Son Dakika


Sinirli geyik adliye binasını bastı, polis açıklama yaptı: Şüpheli, çöreklerimize saldırdı Sinirli geyik adliye binasını bastı, polis açıklama yaptı: Şüpheli, çöreklerimize saldırdı         
12:15
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü Eşi evi terk edince pompalı tüfekle kendini rehin aldı! İkna çalışmaları saatler sürdü         
10:41
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Genç kadının 13'üncü kattan düşerek can verdiği şüpheli ölümü! Genç kadının 13'üncü kattan düşerek can verdiği şüpheli ölümü!         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor Seray Sever ikiz bebek haberini doğruladı! Tebrik mesajları yağıyor         
08:58
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak Japon elektronik parça üreticisi Kaga, üretiminin önemli bir bölümünü Türkiye'ye taşıyacak         
08:00
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57
Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı Yatak odasına kamera koyan kadın, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı         
19:05

Son Dakika Haberleri
12:06 Tokatçı öğretmen skandalından sonra şimdi de dayakçı okul müdürü gündemde
11:52 Gıda fiyatlarında rekor artış! Yoksulluk sınırı 13.072 liraya yükseldi
11:49 Son Dakika: Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrıldı mı?
11:47 Bakan Soylu, İBB'ye başlatılan özel teftişle ilgili Sabancı suikastını hatırlattı: Fehriye Erdal kimdir, kimi katletti?
11:46 Merkez Bankası günlük kur rakamını açıkladı
11:44 Merkez Bankası "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemine ilişkin yeni kur seviyelerini açıkladı
11:42 4 aylık hamile olan Seray Sever, bebeklerinin cinsiyetini ve ismini canlı yayında açıkladı
11:41 Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: HDP terörle arasına mesafe koyuyor
11:41 Dolardaki düşüş sonrası Migros da fiyatlarda indirime gitti
11:38 Aralıkta 4 kişilik ailenin açlık sınırı 4 bin 13, yoksulluk sınırı 13 bin 73 lira oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 12:20:20. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Rai Tayfunu'nda can kaybı 389'a yükseldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement