Son dakika... Rai Tayfunu'nda can kaybı 389'a yükseldi - Son Dakika

- Rai Tayfunu'nda can kaybı 389'a yükseldi

MANILA - Filipinleri vuran Rai Tayfunu'nda can kaybı sayısının 389'a yükseldiği açıklandı.

Geçtiğimiz haftalarda Filipinler'i vuran ve büyük yıkıma yol açan Rai Tayfunu'nda bilanço ağırlaşmaya devam ediyor. Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi tarafından yapılan açıklamada, can kaybı sayısının 389'a yükseldiği, kaybolan 64 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü ve yaralanan bin 146 kişinin de tedavisinin devam ettiği ifade edildi.

Milyonlarca kişi etkilendi

Rai Tayfunu, ülkenin orta ve güneyindeki 11 bölgede ve Luzon Adası'nın bazı bölümlerinde yaşayan 4.2 milyondan daha fazla kişiyi etkiledi. Tayfundan etkilenen 570 bin kişiden 315 bininin, kurulan bin 179 geçici tahliye merkezinde barındığı öğrenildi.

Tayfunun, tarıma ve alt yapıya verdiği zararın 22 milyar pesoya (yaklaşık 440 milyon dolar) ulaştığı ve 500 binden fazla evin de yıkıldığı belirtildi. Filipinler Sağlık Müsteşarı Maria Rosario Vergeire katıldığı çevrimiçi toplantıda, tayfundan etkilenen bölgelerdeki hastaneler de dahil olmak üzere 141 sağlık tesisinin ve 62 Covid-19 test laboratuvarının zarar gördüğünü söyledi. Yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle binlerce doz Covid-19 aşısının bozulduğunu da belirten Vergeire, halka Covid-19 salgınından kaçınmalarını ve semptom gösteren kişilerin özellikle de yaşlıların ayrı odalarda tutulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Gıda ve su kaynaklı hastalıklar artıyor

Filipinler Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, tayfundan etkilenen bölgelerde gıda ve su kaynaklı birçok hastalığın ortaya çıktığı ve hastaların hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Hükümet, tayfun nedeniyle hasar gören yolların, telekomünikasyon ağlarının ve evlerin onarımına devam edildiğini belirtirken, içme suyu da dahil olmak üzere tayfundan etkilenen bölgelere yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Çin hükümeti, Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinlere gıda paketi, pirinç ve maddi yardım teklifinde bulundu.

Rai tayfunu, bu yıl ülkeyi vuran 15. ve en güçlü tayfun olarak ifade ediliyor.