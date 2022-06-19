Suriye'nin güney doğusunda terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki Rakka ilinde bir hapishanede tutulan 15 DEAŞ'lı terörist firar etti.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 15 DEAŞ'lı terörist, ABD destekli YPG/PKK'nın kontrol ettiği hapishaneden kaçtı.
Kaçan DEAŞ'lılar, Rakka ilindeki Rimeli ve Masafir mahallelerinde saklandı.
Hapishane çevresi ile Rimeli ve Masafir mahallelerinde sokağa çıkma yasağı uygulayan terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ unsurlarını yakalamaya çalışıyor.
Ocak 2022'de Haseke ilindeki Guveyran hapishanesinde tutuklu onlarca DEAŞ'lı, ABD destekli YPG/PKK'lı teröristlerin kontrol ettiği hapishaneden kaçmıştı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Rakka'da tutuklu 15 DEAŞ'lı terörist firar etti - Son Dakika