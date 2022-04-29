Son dakika: Ramazan Bayramı öncesi polisten kaçakçılara darbe - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Ramazan Bayramı öncesi polisten kaçakçılara darbe

29.04.2022 20:34
Son dakika: Ramazan Bayramı öncesi polisten kaçakçılara darbe

Son dakika haberi: Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram öncesi polis ekiplerince 8 iş yerine yapılan operasyonda binlerce adet gümrük kaçağı sigara ve 47 şişe alkol ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bayram öncesi polis ekiplerince 8 iş yerine yapılan operasyonda binlerce adet gümrük kaçağı sigara ve 47 şişe alkol ele geçirildi. Konuya ilişkin 4 kişi hakkında da işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde İzmit ilçesinde 8 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, bin 206 puro, 390 paket sigara, 100 paket elektronik sigara tütünü, 133 adet pipo tütünü ve 47 şişe alkol ele geçirildi. Gümrük kaçağı ürünlere el konulurken, konuya ilişkin 4 kişi hakkında da işlem başlatıldı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Balıkesir-Çanakkale kara yolunda bayram öncesi trafik denetimi yapıldı Balıkesir-Çanakkale kara yolunda bayram öncesi trafik denetimi yapıldı Tatvan'da bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması yapıldı Tatvan'da bayram öncesi emniyet kemeri uygulaması yapıldı

Kocaeli, Sigara, Bayram, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Ramazan Bayramı öncesi polisten kaçakçılara darbe - Son Dakika


Son Dakika
20:46 15 yaşındaki öğrenci, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi
20:45 Fenerbahçe Gaziantep FK maçı başladı!
20:39 Türkiye büyükelçileri, Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
20:02 Uygulamayı görünce panikledi, ön koltuktaki çocuğu arka koltuğa attı
19:51 Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımına tepkiler büyüyor!
19:33 Bayraktar TB2, Ramazan Bayramı'nda görev alacak
19:24 Beylikdüzü'nde metrobüsler kafa kafaya çarpıştı!
19:18 Antalya'nın Konyaaltı sahilinde traktörle düzenleme çalışması yapıldı
19:16 Burak Yılmaz kariyerinin son imzasını Süper Lig ekibine atıyor
19:11 Bursa'da çocukların ve esnafın yüzünü güldüren bayram projesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 20:52:52. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Ramazan Bayramı öncesi polisten kaçakçılara darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement