Son dakika... Ramazan Bayramı tatilinde trafik için jandarma denetimleri sıkılaştırıldı - Son Dakika
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Son dakika... Ramazan Bayramı tatilinde trafik için jandarma denetimleri sıkılaştırıldı

30.04.2022 08:56
Son dakika... Ramazan Bayramı tatilinde trafik için jandarma denetimleri sıkılaştırıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Eskişehir'de İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy'un da katılımıyla Ramazan Bayramı tatilinde oluşacak olan trafik yoğunluğunda kazaların en aza indirilmesi için denetim yapıldı.

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy'un da katılımıyla Ramazan Bayramı tatilinde oluşacak olan trafik yoğunluğunda kazaların en aza indirilmesi için denetim yapıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2021-2023 Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde Ramazan Bayramı tatilinde trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerinin ve trafik kazalarının en aza indirilmesi, vatandaşların can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı ve huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanması amacıyla trafik tedbirleri ve denetimleri üst seviyeye taşındı. Eskişehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy da alınan tedbirleri yerinde görmek ve koordine etmek amacıyla Jandarma sorumluluk bölgesindeki Trafik Denetim ve uygulama noktalarında bulundu. Denetim esnasında kontrol edilen sürücüler ve yolcular bayrama sevdikleri ile birlikte girebilmeleri, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirebilmeleri için trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Ayrıca küçük çocuklara çeşitli bayram hediyeleri verildi. - ESKİŞEHİR

Son dakika... Ramazan Bayramı tatilinde trafik için jandarma denetimleri sıkılaştırıldı
Son dakika... Ramazan Bayramı tatilinde trafik için jandarma denetimleri sıkılaştırıldı
Son dakika... Ramazan Bayramı tatilinde trafik için jandarma denetimleri sıkılaştırıldı
Son dakika... Ramazan Bayramı tatilinde trafik için jandarma denetimleri sıkılaştırıldı
Son dakika... Ramazan Bayramı tatilinde trafik için jandarma denetimleri sıkılaştırıldı

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Ramazan Bayramı, Eskişehir, Jandarma, Albay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Ramazan Bayramı tatilinde trafik için jandarma denetimleri sıkılaştırıldı - Son Dakika


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