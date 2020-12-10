Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinde bomba yüklü araçla Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrol noktasına düzenlenen terör saldırısında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Rasulayn ilçesinin girişindeki SMO kontrol noktasına düzenlenen saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Bomba yüklü aracın şoförünün akıbeti bilinmiyor.
Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin, terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinden duruyor.
Suriye'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.
YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Rasulayn'da SMO kontrol noktasına bombalı araçla saldırıldı: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika