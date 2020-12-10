Son dakika: Rasulayn'da SMO kontrol noktasına bombalı araçla saldırıldı: 2 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin, terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinden duruyor.

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