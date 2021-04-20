Son dakika: Re-Pie'dan yerli IoT girişimine 5 milyon dolar değerleme ile yatırım - Son Dakika

Son dakika: Re-Pie'dan yerli IoT girişimine 5 milyon dolar değerleme ile yatırım

20.04.2021 12:59
Son dakika: Re-Pie'dan yerli IoT girişimine 5 milyon dolar değerleme ile yatırım, System.String[]

Son dakika haberi... Teknoloji şirketi olan Skysens'e yeni yatırım desteği geldi.

Teknoloji şirketi olan Skysens'e yeni yatırım desteği geldi. Toplam portföy büyüklüğünü 2,4 milyar TL'ye çıkaran Re-Pie Portföy Yönetimi tarafından sağlanan fon ile teknoloji şirketi, global pazarda daha güçlü olacak.

Türkiye'nin faaliyet izni almış ilk alternatif yatırım fonu yönetim şirketi Re-Pie Portföy farklı alanlara yaptığı yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Toplam portföy hacmini 2,4 milyar TL seviyesine çıkaran şirket, teknoloji ve yenilikçilik odaklı iş modellerine yatırım yapmaya devam ediyor. Şirket, büyüme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak amacıyla kurduğu 'Birinci Karma Teknoloji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu' çatısı altında, yeni nesil girişimcilerden Skysens'e 5 milyon dolar değerleme ile yatırım yaptı.

Fintech, IoT, eğitim, sağlık ve inşaat teknolojileri gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda yirmiye yakın girişime daha yatırım yapmayı planlayan şirket yönetimi, Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesinde önemli rol oynamayı hedefliyor.

Nesnelerin interneti alanında yaygınlığı gün geçtikçe artan düşük enerjili geniş ağ teknolojisi LPWA ('Low Power Wide Area') temelli bir girişim olan Skysens, Endüstri 4.0 uygulamaları kapsamında kritik öneme sahip makinelerin internet ağına bağlanarak akıllı hale getirilmesini içeren 'kablosuz iletişim için bir yazılım ve donanım girişimi' olarak Emrah Mercan ve Burak Polat tarafından 2016'da kuruldu. Şirket, halihazırdaki çözümlerin GSM bazlı ya da düşük mesafeli olmalarından yola çıkarak hem maliyet hem de kullanım kolaylığı olarak bu alanda daha makul çözümler sunuyor.

"Büyüme potansiyeline sahip alanlarda yatırıma devam ediyoruz"

Toplamda 2,4 milyar TL'lik portföy değeri ile Türkiye'deki bankacılık dışı en büyük portföy yönetim firması olduklarını dile getiren Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, "Turk.net, Getir, GTC Fotovoltaik Güneş Sistemleri ve Inofab Health gibi ülkemizin değerli, alanında lider şirketleri yatırımlarımız arasında yer alıyor. Kurup, yönettiğimiz fonlar bünyesinde gayrimenkul, teknoloji ve yenilikçilik odaklı iş modellerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Fintech, nesnelerin interneti, eğitim ve inşaat teknolojileri gibi büyüme potansiyeline sahip alanlarda yirmiye yakın girişime daha yatırım hedefimiz bulunuyor. Bunun son örneklerinden birisi de IoT alanındaki güçlü isimlerden Skysens oldu. Türkiye girişim ekosisteminin gelişmesine katkı sunarak büyümemizi sürdüreceğiz" dedi. - İSTANBUL

Son dakika: Re-Pie'dan yerli IoT girişimine 5 milyon dolar değerleme ile yatırım
Son dakika: Re-Pie'dan yerli IoT girişimine 5 milyon dolar değerleme ile yatırım
Son dakika: Re-Pie'dan yerli IoT girişimine 5 milyon dolar değerleme ile yatırım

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Re-Pie'dan yerli IoT girişimine 5 milyon dolar değerleme ile yatırım - Son Dakika Ekonomi


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