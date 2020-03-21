Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü - Son Dakika Spor

Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü

29 dakika önce

Son dakika: 3 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, hayatını kaybetti.

Koronavirüse yakalanan birçok ünlü isim de hastalıktan etkileniyor. Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs dünyada 13 bin insanın ölümüne neden olurken hastalık 300 binden fazla insanda görüldü.

REAL MADRİD'İN ESKİ BAŞKANI DA ÖLDÜ

Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz 3 gün önce koronavirüs teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı. 76 yaşındaki Sanz'ın durumunun ciddi olduğu belirtilmişti. Daha önce yüksek ateş şikayeti bulunan Sanz ile ilgili oğlu Twitter'dan 'Gönderdiğiniz tüm iyi dilekler nedeniyle çok mutlu olduk. Babamın bundan kurtulacağına eminim. Tekrar teşekkürler' mesajını yayınlamıştı.

Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Real Madrid eski başkanı Lorenzo Sanz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüs, Real Madrid, Spor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:49 

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