Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Real Madrid İstanbul'a geldi
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Son Dakika: Real Madrid İstanbul'a geldi

59 dakika önce

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Galatasaray ile karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid takımı, İstanbul'a geldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Galatasaray ile karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid takımı, İstanbul'a geldi.


Real Madrid takımını taşıyan uçak, İstanbul Havalimanı'na indi. Pasaport işlemleri tamamlanan teknik heyet ve futbolcular, Genel Havacılık Terminali'nden güvenlik önlemleri altında kendileri için tahsis edilen otobüse geçti. Kafileyi taşıyan otobüs, havalimanından İstanbul'da konaklanacak otele hareket etti.


Havalimanında takımın gelişi sırasında az sayıda Real Madrid hayranı taraftarın da yer aldığı görüldü.


Real Madrid son Devler Ligi maçında sahasında Club Brugge'den 1 puanı 85'te Casemiro'nun golüyle kurtarmıştı...

UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, İstanbul, İspanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:26 
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