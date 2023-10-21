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Refah Sınır Kapısı açıldı! Gazze'ye 15 gün sonra ilk insani yardım - Son Dakika

Refah Sınır Kapısı açıldı! Gazze'ye 15 gün sonra ilk insani yardım

Son Güncelleme: 21.10.2023 10:53

Yardım tırlarının Gazze'ye giriş için günlerdir beklediği Refah Sınır Kapısı açıldı. 15 gündür bombalanan bölgeye ilk insani yardım malzemelerinin girişi başladı.

İsrail'in günlerdir bombardımana tuttuğu Gazze'ye günlerdir su, yakıt, ilaç, elektrik ve gıda giremiyor. Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail bombaladığı için kullanılamıyordu. Bu sabah sınır kapısı açıldı. Bu gelişmeyle birlikte günlerdir ilk kez 20 yardım tırı Gazze'ye geçiş yaptı.

KOCA ŞEHRİ ENKAZA ÇEVİRDİLER

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail son olarak da sivillerin sığındığı bir hastaneyi vurmuş ve yüzlerce insanı katletmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 4 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Son Dakika! Refah Sınır Kapısı açıldı! Yardım tırları Gazze'ye gidiyor

TAM ABLUKA UYGULANIYOR

Gazze'yi abluka altına alan İsrail, ihtiyaçların karşılanmasına da müsaade etmedi. Gazze'ye su, yakıt ve elektrik vermeyen İsrail; gönderilen yardımların da Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'ndan girmesine müsaade etmedi. Dünyayla tek bağlantısı bu sınır kapısı olan Gazze halkı ise ölüme terk edildi.

Son Dakika! Refah Sınır Kapısı açıldı! Yardım tırları Gazze'ye gidiyor

20 YARDIM TIRINA İZİN VERİLDİ

Dünya liderleri Gazze'ye yardımların girmesi için çaba gösterirken; İsrail'deki ABD Büyükelçiliği sınır kapısının saat. 10.00'da açılacağına dair bilgi aldıklarını paylaştı. Saatler 10.00'u gösterdiğinde sınırda hareketlilik başladı. 20 yardım tırı Gazze'ye geçiş yaptı.

Son Dakika! Refah Sınır Kapısı açıldı! Yardım tırları Gazze'ye gidiyor

İLAÇ VE GIDA TAŞIYORLAR

Hamas Medya Ofisi Başkanı bugün giriş yapacak 20 yardım tırında ilaç, tıbbi malzeme ve sınırlı miktarda da gıda olacağını açıkladı. İnsani yardımlar, sınır kapısında Mısır tırlarından Filistin tırlarına yüklenirken; yardımların dağıtımını Gazze'de BM üstlenecek.

Son Dakika! Refah Sınır Kapısı açıldı! Yardım tırları Gazze'ye gidiyor

YABANCI UYRUKLULAR GAZZE'DEN ÇIKABİLECEK

Sınırın ne zamana kadar açık kalacağı ise bilinmiyor. Kapının açık kaldığı süre boyunca yabancı uyruklu vatandaşların Gazze'den çıkması bekleniyor.

Son Dakika! Refah Sınır Kapısı açıldı! Yardım tırları Gazze'ye gidiyor
Son Dakika! Refah Sınır Kapısı açıldı! Yardım tırları Gazze'ye gidiyor
Son Dakika! Refah Sınır Kapısı açıldı! Yardım tırları Gazze'ye gidiyor

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Son Dakika Güncel Refah Sınır Kapısı açıldı! Gazze'ye 15 gün sonra ilk insani yardım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Refah Sınır Kapısı açıldı! Gazze'ye 15 gün sonra ilk insani yardım - Son Dakika
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