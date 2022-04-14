Orta refüje çarpan otomobil hurdaya döndü, sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı - Son Dakika

Orta refüje çarpan otomobil hurdaya döndü, sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı

KOCAELİ - Kocaeli'de orta refüje çarparak hurdaya dönen otomobile, arkasından gelen bir başka otomobil çarptı. Kazada araç içinde sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, İzmit ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.S. idaresindeki 34 FU 8175 plakalı Opel marka otomobil orta refüje çarptı. T.S. yönetimindeki 43 RF 090 plakalı otomobilde çarpmanın şiddetiyle savrulan 34 FS 8175 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada F.S. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Ş.S. ile 43 RF 090 plakalı otomobilde bulunan N.S. yaralandı. Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 34 FU 8175 plakalı otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. F.S., Ş.S. ve N.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.