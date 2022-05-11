Rehabilitasyon merkezinin çatısında yangın çıktı, çatıda çalışan bir işçi yaralandı - Son Dakika

Rehabilitasyon merkezinin çatısında yangın çıktı, çatıda çalışan bir işçi yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'de bir rehabilitasyon merkezinin çatısında yangın çıktı. Çatıda çalışan işçilerden biri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi Encümen Sokak üzerinde bulunan bir rehabilitasyon merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatı tadilatı yapımı esnasında çatıdaki membranlarda tutuşma meydana geldi. Dumanların yükselmesiyle durum fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bina içerisinde bulunan 25 kişi tahliye edildikten sonra Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri yaptıkları müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Öte yandan, çatıda çalışma yapan işçilerden 59 yaşındaki A.K'nin elinde yanık olduğu ve dumandan etkilendiği öğrenildi. A.K., sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.