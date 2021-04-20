Son dakika haberleri... Rekabet Kurulu'ndan 9 çimento firmasına soruşturma - Son Dakika

REKABET Kurulu'nca çimento sektöründe rekabeti ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik 9 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Türkiye genelinde çimento sektöründe faaliyet gösteren firmaların 4054 sayılı kanunun 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla resen yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulu'nca karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, sektörde rekabeti ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik 9 firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

- Ankara