Son dakika... Rekabet Kurulu'ndan 'Obilet' için soruşturma kararı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... Rekabet Kurulu'ndan 'Obilet' için soruşturma kararı

05.07.2022 16:45
Son dakika... Rekabet Kurulu'ndan 'Obilet' için soruşturma kararı

Son dakika gündem haberine göre REKABET Kurulu, Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin otobüs firmalarına uyguladığı bilet satışı komisyon oranlarını aşırı yüksek belirlediği ve rakiplerini dışlayıcı uygulamalarda bulunduğu şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattı.

REKABET Kurulu, Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin otobüs firmalarına uyguladığı bilet satışı komisyon oranlarını aşırı yüksek belirlediği ve rakiplerini dışlayıcı uygulamalarda bulunduğu şikayetleriyle ilgili soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin piyasada haksız rekabete neden olduğu ve tabi olduğu kanun maddelerini ihlal ettiğine yönelik ön araştırma yapıldığı belirtildi. Kurulun ön araştırmayı karara bağladığı aktarılan açıklamada, "Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 16 Haziran 2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun'un 4 ve 6'ncı maddelerini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak; Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi" denildi.


YORUMLAR
500
Rekabet Kurulu, Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hakkında soruşturma açtı Rekabet Kurulu, Obilet Bilişim Sistemleri AŞ hakkında soruşturma açtı Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
Kaynak: DHA

Rekabet Kurulu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... Rekabet Kurulu'ndan 'Obilet' için soruşturma kararı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:44 Boynu kırılarak öldürülen kadının cenazesinde, katil işte böyle kendini ele verdi
16:33 Beşiktaş'ta bombalar art arda patlıyor! Weghorts'tan sonra Muleka da imzayı attı
16:32 'Dünyanın En Güzel Kızı' seçilen Thylane Blondeau artık 20 yaşında! Denize girerken objektiflere yansıdı
16:19 Oyuncu Selin Yeninci, bikinisiyle ATV üzerinde sere serpe poz verdi
16:13 Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında dikkat çeken görüşme
16:11 Fatih Terim'in MasterChef ziyareti sosyal medyada gündem oldu! İşte setten çekilen o fotoğraf
15:59 Elektrikli otomobillere ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte indirim sonrası yeni fiyatlar
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
15:50 Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 16:51:48. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Rekabet Kurulu'ndan 'Obilet' için soruşturma kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement