Son dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e doğru gidiyor - Son Dakika

Rekor üstüne rekor! Euro 20 lirayı, altın bin lirayı aştı, dolar ise 18'e koşuyor

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Merkez Bankası'nın eylül ayında başladığı seri faiz indirimleri sonrası TL'de yaşanan sert değer kaybı her geçen gün daha da artıyor. Haftanın ilk işlem gününe rekorla başlayan dolar, euro ve altın tarihi zirvesini yeniledi.

REKOR TAZELEDİLER

Dolar 17,86'la, euro 20,16'la, altının gram fiyatı ise 1.032 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Saat 15.45 itibarıyla dolar 17,73'ten, euro 20,01'den, altının gram fiyatı ise 1.024 liradan işlem görüyor.

SON 4 AYDA 500 BAZ PUANLIK İNDİRİM

Merkez Bankası'nın eylül ayında başladığı faiz indirimleri sonrası TL'de sert değer kayıpları yaşandı. Merkez eylülde 100 baz puan, ekimde 200 baz puan, kasımda 100 baz puan, aralıkta ise 100 baz puan faiz indirdi. Böylece son 4 ayda 500 baz puanlık indirime gidildi.

TL, SON 4 AYDA 9 LİRADAN FAZLA DEĞER KAYBETTİ

Eylül ayında dolar 8,60 seviyesinde bulunurken, seri faiz indirimleri sonrası geldiğimiz noktada dolar 18 lira sınırına dayandı. Böylece TL, son 4 ayda dolar karşısında 9 liradan fazla değer kaybetti.