Son dakika... Rekreasyon alanının yakınında ot yangını
Son dakika haberi: İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yakınıdaki otluk alanda yangın çıktı.
İZMİR'in Bornova ilçesinde bulunan Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yakınıdaki otluk alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 15 dakikada söndürüldü.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yakınında bulunan otluk alanda çıktı. Kuru otların bulunduğu bölgede, sönmemiş sigara izmaritinin atılması sonucu başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 15 dakika süren çalışmalar neticesinde yangını söndürdü.
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:55 Kaynak: DHA
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