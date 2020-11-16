Son zamanlarda iş yatırımlarının yoğunlaştığı Erzurum'a yeni istihdam ve yatırımlar yapmak üzere gelen Yeşil Kundura, Trizone Ayakkabıcılık ve Eksen Ayakkabıcılık firmalarının yetkilileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret ederek çeşitli görüşmelerde bulundu.

Erzurum'da yatırımların yapılacağı alanları ve imkanları gezerek inceleyen işadamlarına gezilerinde ve Rektör Çomaklı'yı ziyaretlerinde Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen eşlik etti.

Konuklarını Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, yapılacak yatırımlar için Erzurum'un tercih edilmesi hususundaki memnuniyetini dile getirerek, Atatürk Üniversitesinin bu yatırımlara gereken desteği vereceğini söyledi.

"Erzurum İçin Gerçekleşecek Tüm Yatırımların Destekçisi Olacağız"

Erzurum'un bir yatırım ve cazibe merkezi olduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, şehrin yöneticileri olarak son yıllarda ticaret ve kültür köprüsü oluşturmak için hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Rektör Çomaklı: "Yatırımcıları bölgemize çekmek, kalkınmayı kollektif akılla sağlamak ve kentimizle diğer şehirler arasındaki iktisadi entegrasyonu güçlendirmek için üniversite olarak işbirliklerimizi sürdürüyoruz. Erzurum'un ticari hayatını anlayabilmek için şehre stratejik, kültürel ve ekonomiyi anlayan bir gözle bakmak gerekir. Genel hatlarıyla tarım, hayvancılık ve hizmet sektöründen oluşan şehir ekonomisini çeşitlendirmek ve yeni yatırımlara destek vermek için gerçekleşecek tüm çalışmalarda işbirliği içinde olacağız" dedi. - ERZURUM