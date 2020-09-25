Sakarya'nın Hendek ilçesinde oturan 4 çocuk annesi 51 yaşındaki Hayriye Bıçak, 18 yaşındaki oğluyla girdiği üniversite sınavında Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü'nü kazanarak çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor.

Çocukluğunda kömür parçalarıyla resim yaparak bu sanata merak saran Bıçak, evlendikten sonra buna ara verdi. Dört erkek çocuğunun büyümesinin ardından din kültürü öğretmeni eşinin kendisini teşvik etmesiyle halk eğitim kurslarına katılan Bıçak, aldığı resim eğitiminin ardından sergiler açtı.

Lise mezunu Bıçak, 18 yaşındaki oğlu Serdar'ın hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS), eşinin de desteğiyle girmeye karar verdi.

Bıçak, oğluyla girdiği sınavda Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü'nü kazanarak, resim tutkusunu akademik ortama taşımayı başardı.

"Resim benim için çok büyük bir tutkuydu"

Hayriye Bıçak, AA muhabirine, resmin çocukluğundan beri kendisi için tutku olduğunu söyledi.

Evlendikten sonra bu tutkusunun geri planda kaldığını ancak ilerleyen yıllarda kurslara devam ettiğini anlatan Bıçak, şöyle konuştu:

"Annelik duygusu önde olduğu için hep diyordum ki 'Olmaz, yapamazsın. Çocukların var. Onların okulları var. Önceliklerin onlar.' Sonrasında kursa gitmek için sabah ezanında kalkıyor, işlerimi hallediyor, 4 kilometrelik yolu yürüyerek gidip geliyordum. Sonra baktım ki bu bırakılacak gibi değil. Bu benim hayalim. Renklerle, fırçalarla, tuvallerle oyalanmak çok keyifli. Bu sefer buna özellikle zaman oluşturmaya başladım. Daha sonraları sabahlara kadar uyumadan çalışmalara devam ettim."

Bıçak, sınava oğlunun desteğiyle hazırlandığını belirterek, "Oğlum benim için test kitapları getiriyordu. 'Anne, bu sana göre.' diyordu. Neyse ki nasip oldu. Küçükken çok karikatür çizerdim. Annem çok destek olurdu bana. Harçlıklarımla dergiler alır, karikatür çizerdim. Çok şükür hayalim gerçek oldu. Olacağına inanmıyordum. Şimdi farklı bir boyuta geçtim. Öğrenciyim artık, elimden geleni yapacağım." dedi.

Hayalini gerçeğe dönüştürmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Bıçak, "Çocukluk hayalim, çocuğumla birlikte oldu. Onunla birlikte kapıdan çıkarak sınava gittik. Klasik olacak ama okumanın yaşı yok. Herkes idealleri doğrultusunda bence azmetmeli. Hayatta olmayacak hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

"Sınava beraber hazırlandık"

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nü kazanan Serdar Bıçak da sınava hazırlanırken annesiyle birbirlerine destek olduklarını söyledi.

Bıçak, annesine elinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştığını anlatarak, "Bolca kitabım vardı, uygun olanları verdim. Sınava beraber hazırlandık. Bazı arkadaşlarım sınavı kazanamadı. Annemin kazandığını söyleyince çok şaşırdılar. Annem beni çok motive etti. Ben de tabii daha fazla çalıştım bu süreçte. Annem benden daha fazla azmetti aslında. Yıllar geçmesine rağmen bilgisi kaybolmamış." şeklinde konuştu.