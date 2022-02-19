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Son dakika haber | Mersin'de restoran işletmecisinin öldürülme anı kamerada - Son Dakika

Son dakika haber | Mersin'de restoran işletmecisinin öldürülme anı kamerada

19.02.2022 00:58
Son dakika haber | Mersin'de restoran işletmecisinin öldürülme anı kamerada

Gelen son dakika haberine göre Mersin'de 32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar, 17 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülürken, bıçaklanma anı civardaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Mersin'de 32 yaşındaki restoran işletmecisi Can Sürvar, 17 yaşındaki bir çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülürken, bıçaklanma anı civardaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, restoran işletmecisi Can Sürvar (32), merkez Akdeniz ilçesi Hamidiye Mahallesi Silifke Caddesi üzerindeki evinin önünü geldiği sırada, 17 yaşındaki Y.E. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı şahıs, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, şüpheli Y.E. suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, cinayeti yaşanan küfürleşme sonrası işlediğini söylediği öğrenildi.

Cinayet anı kamerada

Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden restoran işletmecisinin bıçaklanma anına ilişkin kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Civardaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, 17 yaşındaki Y.E.'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Can Sürvar'ın yakındaki ışıkları yanan bir markete sığınmaya çalıştığı, ancak yapının kilitli olması üzerine içeriye giremediği görüldü. "Çıkın lan" diye bağıran bıçaklı saldırgana karşı koyamayıp uzaklaşmaya çalışan Can Sürvar'ın, bir kaç adım attıktan sonra aldığı bıçak darbeleri nedeniyle kaldırıma yığıldığı anlar da kamera görüntülerinde yer aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - MERSİN

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Hamidiye, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Mersin'de restoran işletmecisinin öldürülme anı kamerada - Son Dakika


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