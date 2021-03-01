Son Dakika: Restoran ve kafeler riskli iller hariç saat kısıtlaması ile faaliyete açıldı

Milyonların heyecanla normalleşmeye yönelik çıkacak kararları beklediği Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de 3 buçuk saat süren toplantıdan sonra restoran ve kafelerin açılması, yüz yüze eğitim ve hafta sonu ile hafta içi kısıtlama saatlerinde atılacak yeni adımlarla ilgili açıklamalar geldi.

YÜZDE 50 SINIRLAMA İLE FAALİYETE GEÇİLİYOR

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın merakla beklediği mekanlarla ilgili kararı açıkladı. Erdoğan, "Restoran, kafetarya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler çok yüksek riskli iller dışında sabah 7 ile akşam 10 arasında faaliyetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürecektir." ifadesinde bulundu.

HALI SAHA VE HAVUZLAR DA AÇILDI

Erdoğan ayrıca farklı mekanlarla ilgili olarak da şunları kaydetti: "Halı saha ve havuz düşük riskli illerde gibi yerler sabah 9 ile akşam 19 arasında faaliyetini sürdüreceklerdir."