Restoran önünde vuruldu, terliği ve arabasını bırakıp yaralı halde kaçtı - Son Dakika
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Restoran önünde vuruldu, terliği ve arabasını bırakıp yaralı halde kaçtı

04.07.2022 22:56
Restoran önünde vuruldu, terliği ve arabasını bırakıp yaralı halde kaçtı

Kocaeli'de bir restoranın önünde çıkan kavgada silahlar konuştu.

Kocaeli'de bir restoranın önünde çıkan kavgada silahlar konuştu. Yaralanan şahsın terliklerini ve arabasını olay yerinde bırakıp kaçtığı öğrenildi.

Olay, saat 20.00 sıralarında İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki bir restoranın önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya döndü. İki grup birbirine kurşun yağdırdı. Olayda yaralanan ismi öğrenilemeyen bir kişi, ayağındaki terlikleri ve arabasını da bırakarak olay yerinden kaçtı. Olaya karışan diğer şahısların da hızla bölgeden uzaklaştığı öğrenildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Adrese gelen polis sokağı kapatırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu.

Polis olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

(Cihat Polat/İHA)

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Restoran önünde vuruldu, terliği ve arabasını bırakıp yaralı halde kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Restoran önünde vuruldu, terliği ve arabasını bırakıp yaralı halde kaçtı - Son Dakika
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