Son Dakika | Restorandaki servis asansörü kazasında kadın çalışan hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Konya'da bir restoranda yaşanan servis asansörü kazasında kadın çalışan hayatını kaybetti.

Konya'da bir restoranda yaşanan servis asansörü kazasında kadın çalışan hayatını kaybetti. Olay, saat 14.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kudüs Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoran çalışanı Havva Ergin (28) iş yerinde malzeme taşıdığı esnada servis asansörü kazası yaşandı. Restoranda çalışanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Havva Ergin'in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı. Havva Ergin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Son Dakika

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı

Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi

Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı

Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı

AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün

Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit

Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı