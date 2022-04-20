Son dakika... Restorandaki yemek sonrası rahatsızlanan Ece Melisa'nın ölümüne suç duyurusu (3) - Son Dakika
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Son dakika... Restorandaki yemek sonrası rahatsızlanan Ece Melisa'nın ölümüne suç duyurusu (3)

20.04.2022 18:49
Son dakika... Restorandaki yemek sonrası rahatsızlanan Ece Melisa'nın ölümüne suç duyurusu (3)

Son dakika haberler... HASTANE PERSONELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDIAydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yedikleri yemek sonrası annesi ve kardeşiyle birlikte rahatsızlanan Ece Melisa Mercankaya'nın ölümüyle ilgili olarak Didim Devlet Hastanesi görevli personeli...

HASTANE PERSONELİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yedikleri yemek sonrası annesi ve kardeşiyle birlikte rahatsızlanan Ece Melisa Mercankaya'nın ölümüyle ilgili olarak Didim Devlet Hastanesi görevli personeli hakkında idari soruşturma başlatıldığını bildirdi. Açıkgöz, incelemelerin tamamlanmasının ardından konuyla ilgili gerekli açıklamanın yapılacağını kaydetti.Öte yandan Mercankaya Ailesi'nin yemek yediği İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir alışveriş merkezi içerisinde bulunan restoranın yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Burhan CEYHAN/ AYDIN, -


Son dakika... Restorandaki yemek sonrası rahatsızlanan Ece Melisa'nın ölümüne suç duyurusu (3)
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İl Sağlık Müdürü, Gaziemir, Hastane, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Restorandaki yemek sonrası rahatsızlanan Ece Melisa'nın ölümüne suç duyurusu (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Restorandaki yemek sonrası rahatsızlanan Ece Melisa'nın ölümüne suç duyurusu (3) - Son Dakika
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