Son Dakika: Resulayn'da çıkan yangın Ceylanpınar'dan görüldü

Son dakika genel haberi... Resulayn'da çıkan yangın Ceylanpınar'dan görüldü Suriye'nin Resulayn kentinde çıkan yangın Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden de görüldü.

Resulayn'da çıkan yangın Ceylanpınar'dan görüldü ŞANLIURFA - Suriye'nin Resulayn kentinde çıkan yangın Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden de görüldü. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Resulayn kentinde yangın çıktı. Otluk ve çalılık alanda başlayan gangın, kısa sürede anıza sıçradı. Yangın nedeniyle yükselen siyah dumanlar, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden de rahatlıkla görülebildi. Yangın olay yerine giden itfaiye ekipleri tarafından ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:25

Kaynak: İHA

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