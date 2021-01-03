Son Dakika | - Resulayn'daki bombalı saldırı anı kamerada - Son Dakika

Son Dakika | - Resulayn'daki bombalı saldırı anı kamerada
03.01.2021 03:07
Son dakika haberler... - Resulayn'daki bombalı saldırı anı kamerada Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
- Resulayn'daki bombalı saldırı anı kamerada
RESULAYN - Suriye'nin Resulayn kentinde bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırının görüntüleri ortaya çıktı.
Suriye'nin Resulayn kentinde bulunan pazar yerinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucu 4 sivil hayatını kaybetmişti. Saldırıda bomba yüklü aracın patlama anı ortaya çıktı. Çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde aracın patlamasıyla birlikte etraftakilerin kaçıştığı ve yangının çıktı görülüyor.
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