Son Dakika! Reyhanlı katliamının talimatını veren uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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Son Dakika! Reyhanlı katliamının talimatını veren uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi

30.06.2022 08:52
Son Dakika! Reyhanlı katliamının talimatını veren uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi

Son dakika! Reyhanlı katliamının planlayıcısı Yusuf Nazik'in "Saldırının talimatını ondan aldım" dediği uyuşturucu baronu Memet Gezer, tutukluğu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu baronu Memet Gezer'in ABD'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Interpol Europol Daire Başkanlığınca gerekli çalışmalar yapılarak, ABD'li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalındı. ABD'li görevliler refakatinde Türkiye'ye getirilen şahıs, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanı'ndan teslim alındı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

9 Mayıs 1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranıyordu.

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Reyhanlı katliamının talimatını veren uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Reyhanlı katliamının talimatını veren uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi - Son Dakika
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