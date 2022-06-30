Son Dakika! Reyhanlı katliamının talimatını veren uyuşturucu baronu Memet Gezer, Türkiye'ye getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu baronu Memet Gezer'in ABD'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Interpol Europol Daire Başkanlığınca gerekli çalışmalar yapılarak, ABD'li yetkililer ile temasların ardından sınır dışı edilmesi hususunda mutabık kalındı. ABD'li görevliler refakatinde Türkiye'ye getirilen şahıs, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanı'ndan teslim alındı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

9 Mayıs 1967 Antakya doğumlu olan Memet Gezer, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi muhtelif 17 suçtan ise ulusal düzeyde aranıyordu.