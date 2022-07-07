Son dakika! Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği öne sürülen Memet Gezer tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika! Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği öne sürülen Memet Gezer tutuklandı

07.07.2022 17:57
Son dakika! Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği öne sürülen Memet Gezer tutuklandı

Son dakika habere göre Uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretinden tutuklu bulunduğu ABD'den Türkiye'ye getirilen, Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği iddia edilen Memet Gezer tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Gezer, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Gezer, daha sonra Reyhanlı saldırısı davasını karara bağlayan Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesine çıkarıldı. Hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı yüzüne okunan Gezer, "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye binası yanı ile PTT binası önünde 2013'te gerçekleşen iki ayrı patlamada, 53 kişi yaşamını yitirmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Reyhanlı saldırısı davasında mahkum edilen sanık Yusuf Nazik savunmasında, saldırının talimatını Gezer'den aldığını itiraf etmişti.

Gezer hakkında "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan kırmızı bültenle uluslararası düzeyde, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" gibi 17 suçtan ise ulusal düzeyde arama kararı bulunuyordu.

Şüpheli Memet Gezer, 30 Haziran'da Türkiye'ye getirilmişti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Reyhanlı saldırısının talimatını verdiği öne sürülen Memet Gezer tutuklandı - Son Dakika

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