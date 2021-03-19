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Dikey mezarlardan detaylar

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte toplam 2.724 kişi hayatını kaybetti ve 86.982 kişi virüse yakalandı.

Brezilya Ulusal Sağlık Sekreterliği Konseyi'ne (CONASS) göre toplam ölü sayısı 287,499'a yükseldi ve vaka sayısı 11,78 milyon civarında bulunuyor.

ABD, Brezilya ve Hindistan vaka sayıları açısından dünyada salgından en çok etkilenen ülkeler arasında olmaya devam ediyor.