Son dakika! Rıza Bey Apartmanı davası tutuklu sanığı: Mimarı olmama rağmen projeyi ben çizmedim (2) - Son Dakika

DAVA ERTELENDİ

İzmir'de yıkıma neden olan depremde, 36 kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı ile ilgili, 4'ü tutuklu 9 sanığın yargılandığı davada, duruşma salonunda davayı takip eden Hüseyin Yücel rahatsızlandı. Apartmanın enkazında 2 çocuğu ve 2 yeğenini kaybeden Yücel'e, sağlık ekipleri müdahale etti.Mahkeme başkanı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, davayı 10 Eylül'e erteledi.