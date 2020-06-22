Son dakika... Rıza Çalımbay: "Galibiyet kadar önemli bir puan aldık"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İki takım da çok iyi mücadele etti. Oyunu daha iyi şekle çevirebilirdik ama istediklerimizi yapamadık. Galibiyet kadar önemli bir puan aldık" dedi.



Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor, Konya deplasmanında 2-2 berabere kalarak karşılaşmadan bir puanla ayrıldı. Maç sonu basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Çalımbay, "Maçın başından sonuna kadar iyi mücadele içinde geçti. Biz de çok iyi mücadele ettik. Konyaspor da çok çok iyi mücadele etti. Biz çok iyi şekilde golü de bulduk. Oyunu daha iyi şekle çevirebilirdik ama maalesef istediklerimizi yapamadık. Maç toplantılarında çok çalıştığımız ve çok konuştuğumuz şey Konyaspor'un yapacakları hakkındaydı ve bu şekilde goller yedik. Hiçbir zaman oyundan kopmadık. Mağlubiyeti de kabul etmedik. Sürekli değişiklikler yaptık. En sonunda da son dakikada golü de attık. Yani çok iyi şekilde, galibiyet kadar önemli bir puan aldık. Ama şunu gösterdi ki fikstüre baktığınız zaman herkesin söylediği gibi 'kolay maçlar var rahat maçlar var' diyorlar ama en zor maçları biz oynuyoruz. Konyaspor ile oynadık. Pazar günü Kayserispor ile arkasından Kasımpaşa ile sonra Malatyaspor ile oynayacağız. Bu takımlar tabii ki telafisi olmayan maçlar oynuyorlar. Bizim maçlarımız hakikaten zor geçecek. Bugün için söylenecek söz, aldığımız puan çok iyi ve bu maçta kazandığımız oyuncularımız vardı. Bizim için son dakika atılan gol her açıdan güzel bir gol oldu" şeklinde konuştu. - KONYA