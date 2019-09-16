Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde!
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Son Dakika: Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde!

1 saat önce

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı.

Son Dakika: Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde!, System.String[]

Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda adını finale yazdırdı.


Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde milli sporcu Rıza, grekoromen stil 130 kilo yarı finalinde Alman Eduard Popp ile karşılaştı. Alman güreşçi karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamlayan Rıza, minderden 4-1 galip ayrılarak finale yükseldi.


Daha önce üç kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, yarın finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek. Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması halinde grekoromen stilde 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olacak.


Öte yandan, 77 kiloda mücadele eden ve ikinci maçında Pavel Liakh'a yenilen Fatih Cengiz, Belaruslu güreşçinin finale çıkamamasıyla elendi.

Rıza Kayaalp, Kazakistan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:25 
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