Son Dakika: Rize'de 121 gram kubar esrar ele geçirildi - Son Dakika

Rize'de 121 gram kubar esrar ele geçirildi

Alınan bilgiye göre Çayeli İlçesinde İlçe Jandarma komutanlığı ve İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde yasa dışı kenevir ekimi ve uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı yönünde bilgi elde edilen M.A. takibe alındı.

Çayeli Cumhuriyet Başsavcılığından alınan iznin ardından M.A'ya ait ev ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda 121 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.