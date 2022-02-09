Üye Girişi
Rize'de çöpte telef olmuş 5 köpek bulundu - Son Dakika

Rize'de çöpte telef olmuş 5 köpek bulundu

09.02.2022 09:50

Rize'de çöpte telef olmuş 5 köpek bulundu Rize'nin Muradiye beldesinde çöpte 5 ölü köpek bulundu.

Rize'de çöpte telef olmuş 5 köpek bulundu

RİZE - Rize'nin Muradiye beldesinde çöpte 5 ölü köpek bulundu. Bölge halkı, köpeklerin öldürülmüş olabileceğini belirterek duruma tepki gösterdi.

Muradiye beldesine bağlı Yeşildere Mahallesi'nde mahallelinin atıklarını attığı, zaman zaman o atıkları yakarak imha ettiği alanda 5 ölü köpek bulundu. Köpeklerin öldürüldüğünü düşünen mahalle halkı, durumu yetkililere haber verdi. Muradiye Belediyesi yetkilileri konu ile yakından ilgilendiklerini dile getirerek, suçluların kısa zamanda bulunması için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi. Belediyeyi arayan mahalle sakinleri, "Belediye olarak ilgileniyoruz. Bizde yeni öğrendik. Bunu yapanlar en yakın zamanda bulunacak. Bizde jandarmaya haber vereceğiz. Bunu yapanlar cezasız kalmayacak. Dilsiz masum yavrularımıza bunları kimsenin yapmaya hakkı yok. Biz Muradiye Belediyesi olarak bu konuyla ilgileneceğiz" cevabını aldı.

"Bu köpekler açlıktan veya donarak ölmemiş"

Köpeklerin ölüm sebebinin açlık veya donma olduğunu düşünmediklerini dile getiren mahalle sakinlerinden Kenan Küçükmustafa, "Askerden yeni geldiğim için kardeşimle beraber köyümüzde dağ bayır gezelim dedik. Buralardan yukarıya dağlara doğru çıkarken bu manzarayla karşılaştık. Bir insan evladı dilsiz, derdini anlatamayan hayvana böyle bir şey yapar mı? Kıyamet yaklaşıyor bildiğiniz. Bu köpekler açlıktan veya donarak ölmemiş, hallerinden belli oluyor. Etrafta torbalar var. Önce zehirlenip, torbalarla bu ıssız yere bırakılmış. Bunu hangi insanoğlu yapmış bilmiyoruz. Allah bildiği gibi yapsın. Dilsiz bir hayvana bunları yapmak, gerçekten vahşi bir durum" dedi.

Durumu ahlaksızlık ve vicdansızlık olarak nitelendiren Küçükmustafa, "Bu durum tamamen ahlaksız ve vicdansız bir davranış. Şimdi bu hayvanlar derdini anlatamıyorlar, havlıyorlar. Bunları dövmenin, zehirlemenin, mermi atmanın ne anlamı var? Bunu zehirleyen insan ahirette bu hayvanların hesabını nasıl verecek, onu çok merak ediyorum. Aynısını oğlunuza, kızınıza veya anne babanıza başka birisi yapsa, aç bıraksa veya zehirlese nasıl hissedersiniz? Önce vicdan hemşehrim. Şu olaya bir bakın, insanlar çıldırmış. Çok üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.

Rize'de çöpte telef olmuş 5 köpek bulundu
Rize'de çöpte telef olmuş 5 köpek bulundu
Rize'de çöpte telef olmuş 5 köpek bulundu
Rize'de çöpte telef olmuş 5 köpek bulundu
Rize'de çöpte telef olmuş 5 köpek bulundu
Rize'de çöpte telef olmuş 5 köpek bulundu
Rize'de çöpte telef olmuş 5 köpek bulundu

YORUMLAR
500

Köpek, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de çöpte telef olmuş 5 köpek bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:27 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı
11:24 9 Şubat 2021 Çarşamba günü dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 İYİ Partili vekil, asgari ücretle market alışverişi yaptı! Cebinde 183 lira kaldı
11:17 Ziraat Bankası çiftçilerin faizlerini silecek! Son gün 31 Mart
11:01 Herkes TBMM lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor! İşte o tatlının tarifi
10:54 Çorumgaz Genel Müdürü'nden tuhaf tasarruf tavsiyesi: Evde atletle dolaşmayın!
10:49 Destan'da dün akşam neler oldu? Akkız ölümle pençeleşiyor
10:37 2 sene önce ayrılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç maçta karşılaştılar
10:31 Gülün tanesi 30 liraya çıkınca alternatif olarak lavanta revaçta
10:24 Almeda Abazi ve Tolgahan Sayışman çiftinin aldığı reklam ücreti dudak uçuklattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 11:34:50. #1.11#
SON DAKİKA: Rize'de çöpte telef olmuş 5 köpek bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement