Rize İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, 218 öğrenciye Eğitim Bilişim Ağı (EBA) programıyla trafik eğitimi verdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarmanın sorumluluk alanındaki ilçelerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilere yeni tip koronavirüs nedeniyle uzaktan trafik eğitimi verildi.

Öğrencilere "Trafik Kuralları Aklımda ve Trafikte Her Yıl Daha İyiye" sloganı ile trafik ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerden 128 öğrenci yararlandı.