Yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yaralanan Gürcistan uyruklu diğer kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Kalaycı ile araçta bulunan Gürcistan uyruklu kişi kaza yerinde hayatını kaybetti.

Rize 'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

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