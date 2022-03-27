Son Dakika | Rize'de kayıp şahıs cinayeti ile ilgili biri torunu olmak üzere gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son Dakika | Rize'de kayıp şahıs cinayeti ile ilgili biri torunu olmak üzere gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

27.03.2022 00:57
Son Dakika | Rize'de kayıp şahıs cinayeti ile ilgili biri torunu olmak üzere gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi

Son dakika haberine göre Rize'nin Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021 tarihinde evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 71 yaşındaki kayıp Dursun Zehir'in cinayet olayı ile ilgili biri torunu olmak üzere gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Rize'nin Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021 tarihinde evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan 71 yaşındaki kayıp Dursun Zehir'in cinayet olayı ile ilgili biri torunu olmak üzere gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

171 gündür haber alınamayan ve yapılan televizyon programı sonrasında cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Dursun Zehir'in torunu Kerem Bekar, olayla ilgili itirafta bulunan Yasin Ş., Enes G. ve son olarak dün gözaltına alınan S.Y. gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Rize İl Emniyet Müdürlüğü'nden yoğun güvenlik önlemleri altında Pazar Adliyesi'ne götürüldü. Şahısların savcılıkça ifadelerinin alınmasına başlandığı bildirildi. - RİZE

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Cinayet, 6 Ekim, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Rize'de kayıp şahıs cinayeti ile ilgili biri torunu olmak üzere gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Rize'de kayıp şahıs cinayeti ile ilgili biri torunu olmak üzere gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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