Rize 'de ki kazada 1 kişi hayatını kaybetti etti

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Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti

Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim

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"Kürt kökenli işçilere saldırı" iddialarına bir yalanlama daha: Bu Türk-Kürt meselesi değil, şahıs meselesi