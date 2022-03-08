Son dakika: Rize'de öğrenci servisi kazası güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika: Rize'de öğrenci servisi kazası güvenlik kameralarına yansıdı

08.03.2022 00:58
Son dakika: Rize'de öğrenci servisi kazası güvenlik kameralarına yansıdı

Son dakika haberleri... Rize'de bu sabah 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin ise yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Rize'de bu sabah 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin ise yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, merkeze bağlı Portakallık mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Portakallık mahallesi istikametinden merkez istikametine doğru giden İsmail Bıyık yönetimindeki 53 DR 986 plakalı öğrenci servisi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 34 TN 6301 plakalı CNG yüklü tıra çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, şoförün annesi olduğu öğrenilen Fatma Bıyık kazada hayatını kaybederken, serviste bulunulan 13 öğrenci ise yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - RİZE

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Kaza, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Rize'de öğrenci servisi kazası güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika


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